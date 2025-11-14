Ador kündigt Vertrag mit Danielle von NewJeans

Photo : YONHAP News

Ador hat seinen Vertrag mit Danielle, Mitglied von NewJeans, beendet.Das Plattenlabel gab am Montag bekannt, an dem Tag den Exklusivvertrag mit ihr gekündigt zu haben. Man sehe keine Möglichkeit, dass sie als Mitglied von NewJeans und Künstlerin von Ador weitermache.Außerdem will die Firma jemanden aus der Familie von Danielle und die ehemalige Chefin Min Hee-jin rechtlich zur Rechenschaft ziehen. Sie hätten den Streit ausgelöst und trügen schwerwiegende Verantwortung für den Versuch von NewJeans, die Firma zu verlassen.Nach der Entlassung von Min Hee-jin als CEO hatten die Mitglieder von NewJeans Mins Rückkehr gefordert. Nachdem ihrer Forderung nicht stattgegeben worden war, hatten sie im November letzten Jahres behauptet, dass ihr Exklusivvertrag wegen einer Vertragsverletzung durch die Agentur keine Gültigkeit mehr besitze. Vor Gericht bekam jedoch die Plattenfirma recht.Laut Ador wolle Hanni das Gerichtsurteil respektieren und bei der Firma bleiben. Mit Minji, einem weiteren Mitglied der Gruppe, würden noch Gespräche geführt.