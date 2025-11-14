Verschobene Feldübungen mit USA nachgeholt

Photo : YONHAP News

Die im Rahmen der südkoreanisch-US-amerikanischen Übung „Ulchi Freedom Shield“ (UFS) im August geplanten, jedoch verschobenen Feldübungen sind inzwischen nachgeholt worden.Der Vereinigte Generalstab Südkoreas gab am Montag bekannt, dass die Zeitpläne von 22 der etwa 40 im Rahmen der UFS-Übung geplanten Feldübungen angepasst worden seien. Diese seien mittlerweile abgearbeitet.Der Generalstab hatte die Verschiebung im Sommer mit der großen Hitze begründet. Beobachter sahen dahinter aber auch Rücksicht auf Nordkorea, das sich stets vehement gegen gemeinsame Militärübungen Südkoreas und der USA ausspricht.Gemeinsame Übungen, die später nachgeholt wurden, betreffen den taktischen Fallschirmabsprung, Rettungseinsätze und das Combatschießen.