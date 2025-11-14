Jeder zweite ausländische Einwohner lebt in Hauptstadtregion

Photo : YONHAP News

Über die Hälfte der für einen langfristigen Aufenthalt registrierten Ausländer in Südkorea lebt laut Daten in der Hauptstadtregion.Wie der statistische Monatsbericht der Einwanderungsbehörde des Justizministeriums am Samstag ergab, gibt es mit Stand November 1,6 Millionen eingetragene Ausländer. Dies sind acht Prozent mehr als ein Jahr zuvor.Der Anstieg fiel stärker als der Zuwachs der Gesamtzahl der hierzulande befindlichen Ausländer aus. Ihre Zahl stieg im selben Zeitraum um 3,2 Prozent auf etwa 2,72 Millionen.Nach Aufenthaltstiteln betrachtet, stellten die Besitzer eines E-9-Visums, eines Arbeitsvisums für Nicht-Fachkräfte, mit etwa 335.000 Personen die größte Gruppe.An zweiter Stelle liegen etwa 222.000 Ausländer mit einem Studentenvisum (D-2). Dahinter folgen 219.000 Personen mit Daueraufenthaltsstatus (F-5) und knapp 153.000 Heiratsmigranten (F-6).54 Prozent der registrierten Ausländer leben in Seoul, Incheon und der Provinz Gyeonggi. 20,6 Prozent leben in der Region Yeongnam, gefolgt von Chungcheong mit 12,8 Prozent und Honam mit 8,9 Prozent.