Koreanische Exporte erreichen erstmals 700 Milliarden Dollar

Photo : YONHAP News

Die koreanischen Ausfuhren haben dieses Jahr erstmals die Marke von 700 Milliarden Dollar durchbrochen.Nach Angaben des Handels- und Industrieministeriums und der Zollbehörde wurde diese Schwelle nach vorläufigen Schätzungen um 13.03 Uhr am Montag erreicht.Südkoreas jährliche Exporte hatten im Jahr 1995 die Marke von 100 Milliarden Dollar übertroffen. Im Jahr 2004 wurde die 200-Milliarden-Dollar-Marke durchbrochen, zwei Jahre später die von 300 Milliarden Dollar. Im Jahr 2008 wurde die 400-Milliarden-Dollar-Marke erreicht, ehe 2011 die Schwelle von 500 Milliarden Dollar übertroffen wurde. 2018 lagen die Ausfuhren dann erstmals über der Marke von 600 Milliarden Dollar.Südkorea ist das weltweit sechste Land, das ein Exportvolumen von 700 Milliarden Dollar in einem Jahr verbuchen konnte. Die USA erreichten den Meilenstein im Jahr 2000 als erste Volkswirtschaft, gefolgt von Deutschland im Jahr 2003. Es folgten China (2005), Japan (2007) und die Niederlande (2018).Ausfuhren im Wert von 700 Milliarden Dollar werden als historischer Erfolg betrachtet, der 77 Jahre nach der Gründung der südkoreanischen Regierung im Jahr 1948 erzielt wurde.Das Ergebnis sei umso kostbarer, weil das Land inmitten eines schwierigen Handelsumfelds, das unter anderem von hohen US-Zöllen und zunehmendem Protektionismus geprägt ist, Krisen in Chancen verwandelt und damit das Potenzial seiner Bevölkerung und Unternehmen unter Beweis gestellt habe, sagte ein Regierungsvertreter.