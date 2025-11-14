Fünf Prozent der Bevölkerung sind sozial kaum aktiv

Photo : YONHAP News

Fünf Prozent der Bevölkerung Südkoreas sind sozial kaum aktiv.Das Amt für Daten und Statistiken veröffentlichte am Montag die Ergebnisse seiner Analyse der Lebensstilmerkmale von Gruppen, denen soziale Aufmerksamkeit geschenkt werden soll.Untersucht wurden soziale Aktivitäten wie das Erwerbsleben und Austausch anhand der Behördendaten zu Bevölkerung, Haushalten und Beschäftigung. Dies wurde mit Daten von privaten Unternehmen wie Telekommunikations- und Kreditkartenunternehmen kombiniert.Die Analyse nahm vier Gruppen in den Blick, darunter ältere Menschen ab 65 Jahren und jüngere Menschen im Alter von 19 bis 34 Jahren. Weitere Gruppen waren Menschen mit Schwierigkeiten beim Zugang zu Finanzdienstleistungen sowie solche mit wenig Austausch.Die Analyse ergab, dass 4,9 Prozent der Bevölkerung als Gruppe mit geringer Vernetzung eingestuft werden. Die Zahl der Anrufe und Kurznachrichten, die sie in einem Monat tätigen bzw. schicken, erreicht nicht mal 500, wobei die Zahl der Adressaten unter 20 liegt.