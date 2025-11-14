Zum Menü Zum Inhalt

Suchen

Korean
Suchen

Deutsch

About KBS Go to KBS
Go Top

Innerkoreanisches

Schulnoten in Nordkorea per Smartphone einsehbar

Write: 2025-12-29 16:23:59Update: 2025-12-29 16:37:28

Schulnoten in Nordkorea per Smartphone einsehbar

Auch in Nordkorea gibt es offenbar ein System, mit dem sich Eltern über die Schulnoten ihrer Kinder online informieren können. 

„Rodong Sinmun“, das Organ der herrschenden Arbeiterpartei, schrieb am Sonntag, dass das Unterstützungsprogramm für die Bildung „Baeumto (2.0)“ bei vielen Lehrkräften und Eltern gut ankomme. 

Sollten Lehrkräfte Projekte an Schulen, darunter die Anwesenheit und schulische Leistungen von Schülern, in dem Programm transparent machen, könnten sich Eltern mit einem Mobiltelefon oder mit dem Netz verbundenen Computer über die täglichen Aktivitäten ihrer Kinder konkret informieren, hieß es. 

Laut veröffentlichten Interviews mit Eltern werden dort offenbar auch Aufnahmen von Tests und Tagebüchern der Schüler gezeigt. Veröffentlicht werden zudem die Noten von Schülern aufgeteilt nach Tagen und Fächern sowie deren Ranglistenposition. 

Es wird jedoch davon ausgegangen, dass das Programm nicht für alle Schulen zur Verfügung steht, sondern lediglich für Kinder aus der privilegierten Schicht in Pjöngjang.
Liste

Die Redaktion empfiehlt

Close

Diese Webseite verwendet Cookies und andere Techniken, um die Servicequalität zu verbessern. Die fortgesetzte Nutzung der Webseite gilt als Zustimmung zur Anwendung dieser Techniken und zu den Richtlinien von KBS. Mehr >