Schulnoten in Nordkorea per Smartphone einsehbar

Auch in Nordkorea gibt es offenbar ein System, mit dem sich Eltern über die Schulnoten ihrer Kinder online informieren können.„Rodong Sinmun“, das Organ der herrschenden Arbeiterpartei, schrieb am Sonntag, dass das Unterstützungsprogramm für die Bildung „Baeumto (2.0)“ bei vielen Lehrkräften und Eltern gut ankomme.Sollten Lehrkräfte Projekte an Schulen, darunter die Anwesenheit und schulische Leistungen von Schülern, in dem Programm transparent machen, könnten sich Eltern mit einem Mobiltelefon oder mit dem Netz verbundenen Computer über die täglichen Aktivitäten ihrer Kinder konkret informieren, hieß es.Laut veröffentlichten Interviews mit Eltern werden dort offenbar auch Aufnahmen von Tests und Tagebüchern der Schüler gezeigt. Veröffentlicht werden zudem die Noten von Schülern aufgeteilt nach Tagen und Fächern sowie deren Ranglistenposition.Es wird jedoch davon ausgegangen, dass das Programm nicht für alle Schulen zur Verfügung steht, sondern lediglich für Kinder aus der privilegierten Schicht in Pjöngjang.