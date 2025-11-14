Nordkoreas Machthaber besichtigt Produktion von Mehrfachraketenwerfern

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat eine Rüstungsfabrik besucht, in der Mehrfachraketenwerfer gebaut werden.Kim habe am Sonntag ein führendes Rüstungsunternehmen besucht, um sich über die Produktion von Mehrfachraketenwerfern zu informieren, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Dienstag. Mit den Waffensystemen würden wichtige Truppeneinheiten ausgestattet.Kim sagte, das Waffensystem könne den Feind durch konzentrierte und plötzliche Schläge auslöschen und als strategisches Angriffsmittel eingesetzt werden. Es handele sich um ein "superstarkes Waffensystem".Die Äußerung über die Einsetzbarkeit des Waffensystems als strategisches Angriffsmittel deutet offenbar darauf hin, dass es Atomwaffen tragen kann.In Südkorea wird davon ausgegangen, dass Nordkorea auf dem neunten Parteikongress der Arbeiterpartei Anfang nächsten Jahres eine Strategie zur Integration konventioneller und nuklearer Fähigkeiten (CNI) vorstellen wird. Der Besuch der Fabrik am Sonntag steht vermutlich ebenfalls in diesem Zusammenhang.