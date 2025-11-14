Südkorea und Polen unterzeichnen Vertrag über Lieferung von Lenkraketen für Chunmoo-System

Photo : YONHAP News

Südkorea und Polen haben einen Vertrag über die Lieferung von Lenkraketen für das Mehrfachraketenwerfersystem Chunmoo unterzeichnet.Der präsidiale Stabschef Kang Hoon-sik nahm an der Unterzeichnung in Warschau teil und begrüßte dies als weiteren Sieg der koreanischen Verteidigungsindustrie.Kang teilte am Dienstag in einem Beitrag in sozialen Medien mit, dass der Vertrag über Chunmoo-Lenkraketen in Warschau im Beisein von Vertretern beider Regierungen unterzeichnet worden sei.Alle Ministerien und Unternehmen würden Kräfte bündeln, um weiterhin greifbare Ergebnisse erzielen zu können, fügte er hinzu.Chunmoo ist ein Mehrfachraketenwerfersystem, mit dem zwölf Raketen innerhalb einer Minute abgefeuert werden können. Das Unternehmen Hanwha Aerospace unterzeichnete am Montag mit der polnischen Rüstungsbeschaffungsbehörde einen dritten Vertrag über die Chunmoo-Lieferung. Nach dem Vertrag im Wert von 5,6 Billionen Won (3,9 Milliarden Dollar) werden Lenkraketen mit einer Reichweite von 80 Kilometern für das Chunmoo-System geliefert.