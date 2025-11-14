Neue Erkenntnisse zu 1945 gesunkenem Schiff mit Zwangsarbeitern

Photo : YONHAP News

Zum Untergang eines japanischen Schiffes, das 1945 Zwangsarbeiter aus Japan nach Korea zurückbringen sollte, gibt es neue Erkenntnisse.Neue Untersuchungen ergaben, dass damals 3.542 Passagiere an Bord waren.528 von ihnen seien beim Untergang der Ukishima Maru gestorben, gab das südkoreanische Innenministerium am Montag bekannt. Das Ministerium hatte die Passagierlisten genauer untersucht.Erstmals wurden damit genaue Zahlen zu den Passagieren und Opfern des Unglücks bekannt gemacht.In einem nächsten Schritt will das Ministerium die Daten mit anderen Regierungsdaten, darunter frühere Schadensuntersuchungen und Familienregister, abgleichen. Für Passagiere und Todesopfer, die neu ermittelt wurden, sollen anschließend Abfindungszahlungen erwogen werden.Das Marinetransportschiff Ukishima Maru war am 22. August 1945 in der Präfektur Aomori abgefahren. Es sollte zwangsmobilisierte Koreaner und deren Familien ins koreanische Busan bringen. Zwei Tage nach der Abfahrt sank das Schiff vor der Küste von Kyoto. Grund war eine Explosion, deren Ursache nie geklärt werden konnte.