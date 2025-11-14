Stärkster Konsumrückgang seit 21 Monaten

Photo : KBS News

Der Konsum in Südkorea ist im November deutlich geschrumpft, während Industrieproduktion und Investitionen leicht zulegten.Nach Angaben des Amtes für Daten und Statistiken am Dienstag kletterte der Index der gesamten Industrieproduktion im November um 0,9 Prozent zum Vormonat auf 113,7.Die Produktion im Bergbau und verarbeitenden Gewerbe stieg um 0,6 Prozent. Dazu trug ein deutlicher Zuwachs bei Halbleitern (7,5 Prozent) und elektronischen Bauteilen (5,0 Prozent) bei.Der Index der Einzelhandelsumsätze, der die Entwicklung der Konsumausgaben zeigt, sank gegenüber dem Vormonat um 3,3 Prozent. Dies entspricht dem stärksten Rückgang seit Februar 2024.Die Anlageinvestitionen wuchsen um 1,5 Prozent zum Vormonat. Während bei Transportmitteln ein Rückgang verbucht wurde, gab es bei Maschinen ein Wachstum.