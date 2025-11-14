Klimawandel in Südkorea: Hitzetage binnen 113 Jahren verdoppelt, Tropennächte vervierfacht

Photo : KBS News

Korea hat in den vergangenen 113 Jahren eine drastische Zunahme der Hitzetage und der Tropennächte erlebt.Das geht aus einem Bericht der Wetterbehörde hervor, in dem die Auswirkungen des Klimawandels in Korea im Zeitraum von 1912 bis 2024 analysiert wurden.Laut dem am Dienstag veröffentlichten Bericht wurden in den 1910er Jahren im Jahresdurchschnitt 7,7 Hitzetage und 6,7 Tropennächte gezählt. Die Zahl der Hitzetage stieg in den 2020er Jahren um das 2,2-Fache auf 16,9 Tage. Die Zahl der Tropennächte kletterte um das 4,2-Fache auf 28.Die jährliche Durchschnittstemperatur ist dem Bericht zufolge um 0,21 Grad Celsius pro Jahrzehnt gestiegen. Von zwölf Grad in den 1910er Jahren stieg der Durchschnittswert um 1,9 Grad auf 13,9 Grad in den 2010er Jahren. In den 2020er Jahren beschleunigte sich der Anstieg weiter. Es wurden 14,8 Grad registriert, 2,8 Grad mehr als in den 1910er Jahren.