Koreanische Marine stellt erstes U-Boot Jang Bogo außer Dienst

Write: 2025-12-30 11:55:00Update: 2025-12-30 14:18:50

Photo : YONHAP News / ROK Navy

Das allererste U-Boot der südkoreanischen Seestreitkräfte ist nach 34 Jahren Einsatz außer Dienst gestellt worden. 

Die Marine feierte am Montag am Sitz des Kommandos der U-Boot-Flotte in Changwon die Außerdienststellung der ROKS Jang Bogo. 

Es handelt sich um ein dieselgetriebenes U-Boot mit einer Verdrängung von 1.200 Tonnen. Die ROKS Jang Bogo wurde im Jahr 1991 auf der Howaldtswerke-Deutschen Werft (HDW) in Kiel vom Stapel gelassen. 

Anlässlich der Teilnahme an einer Übung vor Hawaii im Jahr 1997 legte das U-Boot eine Strecke von 10.000 Meilen zurück und demonstrierte damit seine Fähigkeit zu einer langen Fahrt unter Wasser. 

Die ROKS Jang Bogo wurde später das erste U-Boot Südkoreas, das an allen wichtigen U-Boot-Übungen im Ausland teilnahm.
