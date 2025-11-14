Russischer Experte plädiert für Einsatz nordkoreanischer Su-25-Kampfjets im Ukraine-Krieg

Photo : YONHAP News

Ein russischer Verteidigungsanalyst hat vorgeschlagen, Erdkampfflugzeuge vom Typ Suchoi Su-25 aus Nordkorea für den Krieg gegen die Ukraine auszuleihen.Das berichtete das US-Online-Medium „Defence Blog“ am Montag (Ortszeit).Laut dem Bericht machte den Vorschlag Vladimir Khrustalev, Experte für Nordkoreas Rüstungsindustrie und Atomwaffen. Er habe auf Waffen hingewiesen, die bei den Feierlichkeiten zum 80. Gründungstag der nordkoreanischen Luftwaffe präsentiert worden waren.Die Veranstaltung fand am 28. November auf dem Flughafen Kalma in Wonsan statt. Nordkoreas Staatsmedien berichteten zwei Tage später darüber.Die damals präsentierten Su-25-Kampfjets waren mit Raketen bestückt, die dem deutschen Langstrecken-Marschflugkörper Taurus (KEPD 350) ähneln.Nordkorea und Russland haben seit der Unterzeichnung eines Vertrags über eine umfassende strategische Partnerschaft im Juni 2024 ihre Beziehungen in vielen Bereichen ausgebaut.