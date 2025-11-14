Präsident Lee leitet erste Kabinettssitzung nach Rückkehr ins Cheong Wa Dae

Photo : KBS News

Präsident Lee Jae Myung hat am Dienstag die erste Kabinettssitzung nach der Verlegung des Präsidialamtes vom Viertel Yongsan zum alten Standort Cheong Wa Dae geleitet.Er wertete die Rückkehr ins Blaue Haus als Meilenstein, der das Ende der Yongsan-Ära und die Wiederherstellung der Volkssouveränität und Demokratie symbolisiere. Die Yongsan-Ära sei von Verstößen gegen die verfassungsmäßige Ordnung geprägt gewesen.Lee kündigte an, weiterhin das Prinzip und die Philosophie der Regierung zu stärken, nach der das Volk im Zentrum der Staatsangelegenheiten stehe. Er bekundete außerdem Bereitschaft zur aktiven Kommunikation.Der Staatschef ging auch auf die Kontroverse um die Bestimmung von Lee Hye-hoon, einer ehemaligen konservativen Abgeordneten und Kandidatin der Partei Macht des Volks für die letzte Parlamentswahl, zur Leiterin des geplanten Ministeriums für Planung und Budget ein. Er wies auf die Notwendigkeit einer Einheit des Volkes hin, die über Ideologie und Lagerdenken hinausgeht.Er rief darüber hinaus die Bevölkerung dazu auf, daran zu denken, dass bei der Auswahl von Kabinettsmitgliedern und weiteren Personalentscheidungen vieles zu berücksichtigen sei.