Stimmung in Unternehmen hellt sich im Dezember leicht auf

Die Stimmung in Südkoreas Unternehmen hat sich im Dezember leicht aufgehellt.Laut den am Dienstag von der Zentralbank hierzu veröffentlichten Erhebungsergebnissen stieg der Geschäftsklimaindex (CBSI) für die gesamte Industrie im Dezember um 1,6 Punkte zum Vormonat auf 93,7.Ein Wert unter 100 besagt jedoch, dass Unternehmen verglichen mit dem Langzeitdurchschnitt die Konjunkturlage pessimistischer bewerten.Im verarbeitenden Gewerbe kletterte der Geschäftsklimaindex um 1,7 Punkte zum Vormonat auf 94,4. Im nicht-produzierenden Gewerbe stieg der Wert um 1,4 Punkte auf 93,2.Die Aussichten für Januar waren für beide Bereiche unterschiedlich ausgefallen. Der entsprechende Index erholte sich bei produzierenden Unternehmen, während der Wert bei nicht produzierenden Firmen sank.Als Geschäftsschwierigkeiten wurde die schwache Binnennachfrage am häufigsten genannt. Dahinter folgten eine unsichere Wirtschaftslage und der Wechselkurs sowie Personenmangel und steigende Personalkosten.