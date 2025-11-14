Nach Brand in Rechenzentrum der Regierung alle Systeme wiederhergestellt

Photo : YONHAP News

Nach dem Brand im behördenübergreifenden Rechenzentrum Ende September sind alle Systeme wiederhergestellt.Dies erklärte das Ministerium für Inneres und Sicherheit am Dienstag.Das Feuer beim Nationalen Dienst für Informationsressourcen (NIRS) hatte 709 Verwaltungssysteme der Regierung lahmgelegt.Mit der Wiederherstellung aller Dienste hob das Ressort die Krisenwarnstufe „Vorsicht“ auf. Gleichzeitig konnte das System für die Reaktion auf eine Katastrophe bei den Informationssystemen der Verwaltung wieder aufgegeben werden.Das Innenministerium plant als Reaktion auf den Brand und seine Folgen grundlegende Verbesserungen der Infrastruktur für öffentliche Informationssysteme. Dies soll in Angriff genommen werden, sobald der Präsidiale Rat für nationale KI-Strategie Innovationspläne zu KI-Infrastruktur und Governance ausgearbeitet hat.Zu dem Feuer am 26. September war es im Zuge der Verlegung von Lithium-Ionen-Akkumulatoren gekommen.