Über 17 Millionen ausländische Besucher zwischen Januar und November

Photo : YONHAP News

Zwischen Januar und November haben mehr als 17 Millionen Ausländer Südkorea besucht.Nach Angaben der Koreanischen Zentrale für Tourismus (KTO) am Dienstag kamen allein im November rund 1,6 Millionen ausländische Touristen nach Südkorea, 17,3 Prozent mehr als im Vorjahresmonat.Die meisten Besucher kamen aus China, und zwar 378.000. Dahinter folgten Japan mit 363.000, Taiwan mit 158.000, die USA mit 133.000 und die Philippinen mit 60.000 Besuchern.Im Zeitraum von Januar bis November waren es insgesamt 17,42 Millionen ausländische Besucher. Dies sind 15,4 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum und 8,6 Prozent mehr verglichen mit 2019.Das Ministerium für Kultur, Sport und Tourismus rechnet für das gesamte Jahr mit einer Rekordbesucherzahl von 18,7 Millionen.Der bisherige Rekord von 17,5 Millionen aus dem Jahr 2019 würde damit um mehr als eine Million übertroffen.