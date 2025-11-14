Südkorea will gesperrte nordkoreanische Websites freischalten

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung will die Zugangssperre zu nordkoreanischen Websites aufheben.Das Vereinigungsministerium gab am Dienstag bekannt, dass es derzeit an Folgemaßnahmen zum Arbeitsplan für kommendes Jahr arbeite, der dem Präsidenten vorgelegt wurde.Das Ministerium will sich dafür einsetzen, die Zugangssperre zu etwa 60 nordkoreanischen Websites aufzuheben. Damit soll der Öffentlichkeit ein uneingeschränkter Online-Zugang zu nordkoreanischen Medien wie „Rodong Sinmun“ und KCNA ermöglicht werden. Hierfür will das Ressort mit der Nationalversammlung kooperieren, um das Gesetz zu Informations- und Kommunikationsnetzen zu ändern.Vizevereinigungsminister Kim Nam-jung sagte Reportern gegenüber, man werde sich davon verabschieden, dass Staatsorgane Informationen über Nordkorea monopolisieren und nur einen Teil selektiv zur Verfügung stellen.„Rodong Sinmun“, das Organ der nordkoreanischen Arbeiterpartei, wird ab dem heutigen Dienstag als allgemeines Material eingestuft. Damit kann in landesweit etwa 20 Einrichtungen jeder die Zeitung ohne Einschränkungen lesen.