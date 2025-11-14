Ador verklagt ehemaliges NewJeans-Mitglied Danielle auf Schadensersatz

Photo : KBS News

Ador, die Agentur der Girlgroup NewJeans, hat das ehemalige Mitglied Danielle verklagt.Das Unterhaltungsunternehmen verklagte am Montag beim Bezirksgericht Seoul Zentral Danielle wegen der Nichterfüllung von Pflichten und auf Schadensersatz.Die Firma will außerdem jemanden aus ihrer Familie und die ehemalige Chefin Min Hee-jin rechtlich zur Rechenschaft ziehen. Sie hätten den Streit ausgelöst und trügen schwerwiegende Verantwortung für den Weggang und die verzögerte Rückkehr der Gruppe.Das Label hatte zuvor die Kündigung des Vertrags mit Danielle bekannt gegeben. Zur Begründung hieß es, man sehe keine Möglichkeit, dass sie als Mitglied von NewJeans und Künstlerin von Ador weitermache.Die NewJeans-Mitglieder waren für die Bestätigung der Ungültigkeit ihres Exklusivvertrags mit Ador vor Gericht gezogen. Dieses hatte aber zugunsten der Firma geurteilt.Laut Ador wolle Hanni das Gerichtsurteil respektieren und bei der Firma bleiben. Mit Minji, einem weiteren Mitglied der Gruppe, würden noch Gespräche geführt.