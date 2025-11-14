Jahresumsatz mit koreanischen Museumsprodukten übertrifft erstmals 40 Milliarden Won

Photo : YONHAP News

Der Umsatz mit Artikeln des Koreanischen Nationalmuseums ist dieses Jahr auf ein Rekordhoch gestiegen.Nach Angaben der Nationalen Museumsstiftung am Dienstag übertraf der Jahresumsatz mit „MU:DS“, Kulturprodukten des Museums, nach vorläufigen Schätzungen kürzlich die Marke von 40 Milliarden Won (27,7 Millionen Dollar).Bei MU:DS handelt es sich um Kulturprodukte, die Nachahmungen von Stücken aus Sammlungen des Nationalmuseums und den ihm untergeordneten regionalen Museen sind. Es handelt sich um eine Zusammensetzung der englischen Wörter „museum“ und „goods“.Zu den Produkten zählen beispielsweise die einer goldenen Krone von Silla nachempfundenen Ornamente und Miniaturen einer Statue von Bodhisattva in nachdenklicher Haltung, die auch das BTS-Mitglied RM besitzen soll.Der Umsatz mit MU:DS stieg dieses Jahr dank des Booms der koreanischen Kultur rasant. Als Grund wird das gestiegene Interesse an traditioneller koreanischer Kultur als Folge des weltweiten Erfolgs des Netflix-Animationsfilms „KPop Demon Hunters“ vermutet.