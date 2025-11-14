Präsident Lee reist auf Einladung von Xi Jinping zu Staatsbesuch nach China

Photo : YONHAP News

Präsident Lee Jae Myung wird vom 4. bis 7. Januar auf Einladung des chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping zu einem Staatsbesuch nach China reisen.Präsidialamtssprecherin Kang Yu-jung erklärte am Dienstag, Präsident Lee werde sich vom 4. bis 6. Januar in Peking aufhalten. Geplant sind ein Gipfeltreffen mit Staatschef Xi sowie ein Staatsbankett.Vom 6. bis 7. Januar ist ein Besuch in Shanghai vorgesehen.Bei dem Treffen wollen beide Staatschefs die vollständige Wiederherstellung der strategischen Kooperationspartnerschaft beider Länder bekräftigen.Zudem sollen konkrete Schritte zur Zusammenarbeit in den Bereichen Lieferketten, Investitionen, Digitalisierung und Bekämpfung grenzüberschreitender Kriminalität erörtert werden.