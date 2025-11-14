Zum Menü Zum Inhalt

Suchen

Korean
Suchen

Deutsch

About KBS Go to KBS
Go Top

Wirtschaft

Inflationsrate dieses Jahr auf Fünf-Jahres-Tief von 2,1 Prozent gesunken

Write: 2025-12-31 08:52:01Update: 2025-12-31 10:11:37

Inflationsrate dieses Jahr auf Fünf-Jahres-Tief von 2,1 Prozent gesunken

Photo : YONHAP News

Die Inflationsrate in Südkorea ist dieses Jahr auf den tiefsten Stand seit fünf Jahren gesunken.

Nach Angaben des Amtes für Daten und Statistiken stieg der Verbraucherpreisindex im Dezember um 2,3 Prozent im Vorjahresvergleich.

Dazu führte unter anderem ein deutlicher Preisanstieg bei Agrar-, Viehzucht- und Fischereiprodukten von 4,1 Prozent und bei Erdölprodukten von 6,1 Prozent. Erdölprodukte verteuerten sich so stark wie seit Februar dieses Jahres nicht mehr. Grund dafür war offenbar auch der hohe Wechselkurs. 

Die jährlichen Verbraucherpreise stiegen gegenüber dem Vorjahr um 2,1 Prozent, damit so schwach wie seit 2020 nicht. Die Teuerungsrate liegt jedoch leicht über dem Inflationsziel der Regierung von 2,0 Prozent.
Liste

Die Redaktion empfiehlt

Close

Diese Webseite verwendet Cookies und andere Techniken, um die Servicequalität zu verbessern. Die fortgesetzte Nutzung der Webseite gilt als Zustimmung zur Anwendung dieser Techniken und zu den Richtlinien von KBS. Mehr >