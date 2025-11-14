„Culinary Class Wars: Staffel 2“ und “The Great Flood” stürmen Netflix-Charts

Photo : YONHAP News

Die koreanischen Produktionen „Culinary Class Wars: Staffel 2“ und „The Great Flood” haben sich die zweite Woche in Folge den ersten Platz der Netflix-Charts gesichert.Nach Angaben der offiziellen Website von Netflix „Tudum“ am Mittwoch verzeichnete die Kochshow „Culinary Class Wars: Staffel 2“ letzte Woche 4,7 Millionen Views (Teilung der Zuschauerstunden durch die Gesamtlänge). Damit wurde sie die meistgesehene Sendung unter den nicht-englischsprachigen Shows.Die Kochshow landete in Südkorea, Hongkong, Singapur und Taiwan auf Platz eins. In insgesamt 16 Ländern rangierte sie auf den ersten zehn Plätzen.„The Great Flood“ verteidigte unterdessen den Spitzenplatz unter den nicht-englischsprachigen Filmen. Der Film verbuchte letzte Woche 33,1 Millionen Views und damit mehr als in der ersten Woche nach dem Start (27,9 Millionen Views).Der Katastrophenfilm lag in 53 Ländern, einschließlich der USA, Frankreichs und Japans, an der Spitze. In insgesamt 92 Ländern war der Streifen unter den ersten Zehn.