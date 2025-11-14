KI und K-Culture zogen dieses Jahr bei Koreanern online größte Aufmerksamkeit auf sich

Photo : YONHAP News

„Künstliche Intelligenz“ und „K-Culture“ sind die Bereiche gewesen, an denen die Koreaner dieses Jahr online das größte Interesse gezeigt haben.Laut einem am Mittwoch vom Kulturministerium veröffentlichten Bericht wuchs die Anzahl der Online-Erwähnungen von KI durch Südkoreaner in diesem Jahr um 44 Prozent zum Vorjahr.Im Zusammenhang mit KI wurden hauptsächlich „Sicherheit“, „Politik“, „Verbreitung“ und „Regulierung“ zur Sprache gebracht.Bei den Erwähnungen bezüglich „K-Culture“, koreanischer Kultur, wurde ein Zuwachs von 31 Prozent im Vorjahresvergleich verbucht. In diesem Zusammenhang wurden unter anderem „KPop Demon Hunters“, „Hanbok“, „K-Pop“, „Hansik“ (koreanische Küche) und „Idol“ erwähnt.Das Kulturministerium wertete 538 Millionen Big-Data-Datensätze aus, die zwischen Januar und November in Nachrichten, sozialen Netzwerken und Online-Communities sowie auf Videoplattformen gesammelt wurden.