KI und K-Culture zogen dieses Jahr bei Koreanern online größte Aufmerksamkeit auf sich

„Künstliche Intelligenz“ und „K-Culture“ sind die Bereiche gewesen, an denen die Koreaner dieses Jahr online das größte Interesse gezeigt haben.
Laut einem am Mittwoch vom Kulturministerium veröffentlichten Bericht wuchs die Anzahl der Online-Erwähnungen von KI durch Südkoreaner in diesem Jahr um 44 Prozent zum Vorjahr.
Im Zusammenhang mit KI wurden hauptsächlich „Sicherheit“, „Politik“, „Verbreitung“ und „Regulierung“ zur Sprache gebracht.
Bei den Erwähnungen bezüglich „K-Culture“, koreanischer Kultur, wurde ein Zuwachs von 31 Prozent im Vorjahresvergleich verbucht. In diesem Zusammenhang wurden unter anderem „KPop Demon Hunters“, „Hanbok“, „K-Pop“, „Hansik“ (koreanische Küche) und „Idol“ erwähnt.
Das Kulturministerium wertete 538 Millionen Big-Data-Datensätze aus, die zwischen Januar und November in Nachrichten, sozialen Netzwerken und Online-Communities sowie auf Videoplattformen gesammelt wurden.