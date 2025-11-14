Präsident Lee verspricht in Neujahrsansprache Engagement für großen Sprung nach vorn

Photo : YONHAP News

Präsident Lee Jae Myung will sich im neuen Jahr für Fortschritte im Land engagieren.In seiner am Donnerstag veröffentlichten Neujahrsansprache erklärte Lee, allein auf das Volk zu vertrauen und Schritt für Schritt vorwärtszugehen, damit 2026 als das erste Jahr eines großen Sprungs nach vorn durch einen großen Wandel registriert werden kann.In allen Bereichen, darunter Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Kultur, Diplomatie und Sicherheit, werde die Regierung einen großen Sprung und Wachstum unbedingt zustande bringen, hieß es.Hierfür präsentierte der Staatschef fünf Wege für einen großen Wandel, darunter den Übergang von einem auf die Hauptstadtregion konzentrierten Wachstum zu einem regional angeführten Wachstum. Auch wurde ein Übergang von einer auf Beschäftigung ausgerichteten Gesellschaft zu einer von Existenzgründungen geprägten Gesellschaft genannt.Er erklärte außerdem die Bereitschaft, auch im neuen Jahr weiter als Friedensstifter aktiv neue Gespräche zwischen Nordkorea und den USA zu unterstützen und sich für die Wiederherstellung der innerkoreanischen Beziehungen einzusetzen. Aufbauend auf dem koreanisch-US-amerikanischen Bündnis, das sich zu einer umfassenden strategischen Allianz entwickelt habe, und einer starken, eigenständigen nationalen Verteidigung werde Südkorea einen sinnvollen Schritt für eine friedliche Koexistenz auf der koreanischen Halbinsel machen.Lee sagte auch, dass die Regierung der Volkssouveränität in diesem Jahr die drängende Frage der Bürger noch aufrichtiger beantworten werde, ob sich auch ihr Leben verbessere, wenn die Nation reich und stark werde.