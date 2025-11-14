Koreanische Exporte erreichen 2025 erstmals 700 Milliarden Dollar

Photo : YONHAP News

Die südkoreanischen Ausfuhren haben im vergangenen Jahr erstmals die Marke von 700 Milliarden Dollar überschritten und somit ein neues Allzeithoch erreicht.Laut den am Donnerstag vom Handels- und Industrieministerium veröffentlichten Daten zum letztjährigen Außenhandel wuchs das Exportvolumen um 3,8 Prozent zum Vorjahr auf 709,7 Milliarden Dollar. Damit wurde der Rekord von 2024 übertroffen.Nachdem Südkoreas jährliche Exporte im Jahr 2018 die Marke von 600 Milliarden Dollar übertroffen hatten, gelang es dem Land nur sieben Jahre danach, die 700-Milliarden-Dollar-Schwelle zu durchbrechen. Dies schaffte Südkorea als weltweit sechstes Land.Die Exporte von Halbleitern, dem wichtigsten Exportgut des Landes, legten um 22,2 Prozent auf einen neuen Rekordstand von 173,4 Milliarden Dollar zu.Die Autoexporte verbesserten sich um 1,7 Prozent auf 72 Milliarden Dollar, was ebenfalls einen neuen Rekord darstellt. Zwar gingen die Lieferungen in die USA, den größten Abnehmermarkt, zurück. Jedoch konnte dank eines Zuwachses der Exporte in andere Regionen wie die Europäische Union und die Gemeinschaft Unabhängiger Staaten ein Wachstum erzielt werden.Nach Regionen gesehen, schrumpften die Lieferungen nach China um 1,7 Prozent auf 130,8 Milliarden Dollar. Die Ausfuhren in die USA sanken um 3,8 Prozent auf 122,9 Milliarden Dollar. Demgegenüber zogen die Lieferungen an Mitglieder des südostasiatischen Staatenbundes ASEAN um 7,4 Prozent auf 122,5 Milliarden Dollar an.Die Einfuhren sanken 2025 um 0,02 Prozent zum Vorjahr auf 631,7 Milliarden Dollar.Die Handelsbilanz des Landes wies damit einen Überschuss von 78 Milliarden Dollar auf.