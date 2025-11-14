BTS kehrt am 20. März zurück

Photo : YONHAP News

Die K-Pop-Gruppe BTS hat für März ihr Comeback mit einem neuen Album angekündigt.Das gab die Gruppe am Donnerstag offiziell bekannt. Ein Album in voller Besetzung veröffentlichte BTS zuletzt im Juni 2022, die Anthologie „Proof“. Deren Veröffentlichung liegt drei Jahre und neun Monate zurück.Zum Jahreswechsel wandte sich BTS mit handgeschriebenen Briefen an die Fans. Darin bedankten sich die Mitglieder für die Unterstützung und deuteten bereits an, wann es weitergeht. Notiert war das Datum 20. März 2026.Bandleader RM schrieb, er habe wie niemand sonst darauf gewartet. J-Hope erklärte, ein lange gehegter Wunsch werde endlich Realität. Jimin betonte, nun sei das Jahr gekommen, in dem sie die Fans wiederträfen.V schrieb, 2026 wolle die Gruppe noch mehr schöne Erinnerungen schaffen. Suga rief dazu auf, auch in diesem Jahr gemeinsam Spaß zu haben und einander Liebe zu zeigen. Jungkook schrieb, er vermisse die Fans und hoffe auch in diesem Jahr auf ihre Unterstützung.Nach der Albumveröffentlichung am 20. März plant BTS zudem eine groß angelegte Welttournee.