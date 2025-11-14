Kim Jong-uns Tochter besucht Mausoleum ehemaliger Staatsführer

Photo : YONHAP News

Kim Ju-ae, die Tochter von Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un, hat erstmals das Mausoleum der ehemaligen Staatsführer öffentlich besucht.Die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA berichtete am Freitag, dass Machthaber Kim am Neujahrstag den Kumsusan-Palast der Sonne aufgesucht habe.Die von Nordkoreas Staatsmedien veröffentlichten Fotos lassen erkennen, dass Kim dabei von seiner Frau Ri Sol-ju und seiner Tochter Ju-ae begleitet wurde. In Südkorea wird Ju-aes Besuch als wichtiges politisches Signal für die Machtnachfolge gewertet. Bedeutung habe dies auch insofern, als in diesem Jahr der neunte Parteitag der Arbeiterpartei geplant ist.Auf den Fotos ist zu sehen, dass Ju-ae von ihren Eltern eingerahmt ist. Ju-ae wurde in der ersten Reihe im Zentrum platziert.Nordkoreas Staatsmedien berichten seit 2022 über öffentliche Auftritte Ju-aes. Ein Besuch von ihr im Kumsusan-Palast, in dem die Leichname der früheren Machthaber Kim Il-sung und Kim Jong-il aufgebahrt sind, war bislang öffentlich nicht bekannt.