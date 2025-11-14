Präsident Lee startet mit Besuch von Nationalfriedhof ins neue Jahr

Photo : YONHAP News

Präsident Lee Jae Myung hat am Neujahrstag den Nationalfriedhof in Seoul besucht.Das war sein erster offizieller Termin im neuen Jahr.Lee schrieb ins Gästebuch, er werde das erste Jahr eines großen Sprungs der Republik Korea nach vorn in einer Welt, in der man zusammenlebe, gemeinsam mit dem Volk beginnen.Beim Besuch des Nationalfriedhofs wurde er vom präsidialen Stab und etwa 20 Kabinettsmitgliedern, darunter Ministerpräsident Kim Min-seok, begleitet.Laut dem Sprecher des Präsidialamtes, Kim Nam-jun, frühstückte Lee anschließend gemeinsam mit seinen Begleitern in der Kantine im Cheong Wa Dae. Es habe Tteokguk, ein traditionelles Gericht zum Neujahrsfest, gegeben.