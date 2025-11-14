Wetter: Kälte hält an

Photo : YONHAP News

Auch am Freitag ist es in Korea sehr kalt.Im Binnenland der Provinz Gyeonggi und in der Provinz Gangwon fielen die Temperaturen am Morgen auf etwa minus 15 Grad. In anderen Landesteilen war es bis zu minus zehn Grad kalt.In Seoul wurden um 8 Uhr minus 11,2 Grad gemeldet. In Incheon zeigte das Thermometer minus 11,4 Grad und in Busan minus 6,1 Grad an.In den zentralen Gebieten sollen die Temperaturen vielerorts auch am Tag unter dem Gefrierpunkt liegen. Für den westlichen Teil der Region Jeolla und die Inseln Jeju, Ulleung und Dokdo gelten Warnungen vor Starkschneefall.Die Kälte soll bis Samstagmorgen anhalten. Die Temperaturen sollen morgen zwischen minus 14 minus und minus ein Grad liegen.