Präsident Lee kommt in KBS-Umfrage auf knapp 60 Prozent Zustimmung

Photo : KBS News

Laut einer KBS-Umfrage bewerten 59 Prozent der Südkoreaner die Amtsführung von Präsident Lee Jae Myung positiv.Im Vergleich zur Erhebung vor drei Monaten sank der Wert damit um sieben Prozentpunkte. 31 Prozent bewerteten seine Amtsführung negativ.Als wichtigsten Grund für ihre Zustimmung nannten die Befragten die Politik zu Wirtschaft und Lebenshaltungskosten mit 41 Prozent. Auch bei den Kritikpunkten stand dieses Thema an erster Stelle, und zwar mit 48 Prozent.Bei der Frage nach dem gewünschten Kurs der Regierung sprachen sich 70 Prozent dafür aus, für gesellschaftlichen Zusammenhalt vor allem auf Integration und Stabilisierung zu setzen. 23 Prozent hielten es hingegen für vorrangig, die Umstände der Ausrufung des Kriegsrechts zu klären und Verantwortliche zu bestrafen.Bei der Parteipräferenz lag die regierende Demokratische Partei (DP) bei 42 Prozent, die größte Oppositionspartei Macht des Volkes (PPP) bei 24 Prozent. Die Neue Partei der Reform kam auf vier Prozent.Mit Blick auf die landesweiten Kommunalwahlen im Juni lagen Kandidaten der DP mit 33 Prozent vorn, gefolgt von den Kandidaten der PPP mit 23 Prozent. 38 Prozent gaben an, noch unentschlossen zu sein oder keinen Favoriten zu haben.KBS beauftragte das Institut Kstat Research mit der Umfrage. Von Montag bis Mittwoch wurden landesweit 1.022 Personen ab 18 Jahren in Telefoninterviews befragt. Das Konfidenzniveau wird mit 95 Prozent angegeben, die Fehlerquote mit plus/minus 3,1 Prozentpunkten.