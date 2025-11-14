Finanzministerium in zwei Behörden aufgeteilt

Photo : YONHAP News

Das Ministerium für Wirtschaft und Finanzen Südkoreas ist in zwei Behörden aufgeteilt worden.Das Ministerium für Planung und Haushalt und das Ministerium für Wirtschaft und Finanzen nahmen am Freitag jeweils offiziell ihre Arbeit auf.Das verkleinerte Finanzministerium wird die Wirtschaftspolitik beaufsichtigen und koordinieren. Das Ressort wird auch für Währungs- und Devisenangelegenheiten, internationale Finanzen, Steuerwesen und staatliche Rechnungslegung zuständig sein. Der Minister wird weiterhin als Vizeministerpräsident fungieren.Das Ministerium für Planung und Haushalt untersteht dem Büro des Premierministers. Zu seinen Aufgaben zählen die Aufstellung und Ausführung des Haushalts und die Erarbeitung lang- und mittelfristiger nationaler Entwicklungsstrategien sowie der Fiskalpolitik.Zur ersten Ministerin der neuen Behörde wurde die ehemalige Abgeordnete Lee Hye-hoon designiert. Sie muss sich zuvor noch einer parlamentarischen Anhörung unterziehen.