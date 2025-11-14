Mehr Geld für Umstieg aufs E-Auto

Photo : YONHAP News

Wer in Südkorea seinen Verbrenner abgibt und auf ein Elektroauto umsteigt, erhält ab diesem Jahr eine zusätzliche Förderung.Eine entsprechende Wechselprämie kündigte das Ministerium für Klima, Energie und Umwelt am Donnerstag an.Die Prämie kann demnach bis zu 1.000.000 Won (rund 693 Dollar) betragen und wird zusätzlich zu den bisherigen E-Auto-Förderungen ausgezahlt.Gleichzeitig will das Ministerium die Förderregeln für Elektro-Pkw in diesem Jahr auf dem Vorjahresniveau belassen. In den vergangenen Jahren waren die Kriterien für die Förderung jeweils schrittweise abgesenkt worden.Anspruch auf die Wechselprämie haben nur diejenigen, die ein Fahrzeug mit Verbrennungsmotor verschrotten lassen oder verkaufen und anschließend ein Elektroauto kaufen. Ausgenommen sind Halter, die zuvor einen Hybrid gefahren haben. Wird der Verbrenner innerhalb der Familie verschenkt oder verkauft, besteht ebenfalls kein Anspruch auf die Extraförderung.