Präsident Lee trifft Xi Jinping kommenden Montag in Peking zu Gipfelgespräch

Photo : YONHAP News

Präsident Lee Jae Myung wird am kommenden Montag in Peking mit Chinas Staatspräsident Xi Jinping zu einem Gespräch zusammentreffen.Das teilte der nationale Sicherheitsberater Wi Sung-lac am Freitag mit, als er das Programm des Staatsbesuchs in China vorstellte.Lee besucht demnach von Sonntag bis Mittwoch China. Am Sonntag wird er in Peking erwartet und nimmt dort an einem Abendessen mit südkoreanischen Landsleuten teil.Das Gipfeltreffen mit Xi ist für Montagnachmittag geplant. Im Mittelpunkt der Gespräche sollen der Frieden auf der koreanischen Halbinsel sowie die Denuklearisierung stehen.Zudem wolle Südkorea die strategische Kommunikation mit China ausbauen, sagte Wi. Dies solle eine umfassende Wiederbelebung der bilateralen Beziehungen unterstützen und dazu beitragen, bei der Lösung der Korea-Frage voranzukommen. Lee werde China dabei um eine konstruktive Rolle in diesem Konflikt bitten.Auch in kulturellen Fragen hofft Seoul auf Bewegung. Wi erklärte, man wolle unter anderem Fortschritte bei der Lockerung der Beschränkungen für koreanische Kulturinhalte in China erreichen. Die sogenannte „Hanhanryeong“ hatte China seit 2016 als inoffizielle Vergeltungsmaßnahme verhängt – aus Protest gegen die Stationierung des US-Raketenabwehrsystems THAAD in Südkorea.Ebenfalls am Montag will Lee am Korea-China Business Forum teilnehmen.Für Mittwoch ist schließlich ein Besuch in Shanghai vorgesehen. Dort will er den ehemaligen Sitz der Provisorischen Regierung der Republik Korea besuchen.