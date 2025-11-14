Zum Menü Zum Inhalt

Südkoreas Baseball beendet 2025 als Vierter der WBSC-Rangliste

Write: 2026-01-02 14:17:16Update: 2026-01-02 14:26:23

Photo : YONHAP News

Südkoreas Baseball hat das Jahr 2025 als Vierter der Weltrangliste abgeschlossen.

Das geht aus der Männer-Weltrangliste hervor, die von der World Baseball Softball Confederation (WBSC) am Mittwoch veröffentlicht wurde.

Die Platzierungen beruhen auf den Punkten, die die Teams in den vergangenen vier Jahren gesammelt haben. Südkorea kam auf 4.192 Punkte und verbesserte sich auf Rang vier. Im Jahr 2024 hatte das Land noch Rang sechs belegt.

Angeführt wird die Rangliste von Japan mit 6.676 Punkten. Es folgen Taiwan mit 5.112 Punkten auf Platz zwei und die USA mit 4.357 Punkten auf Platz drei.
