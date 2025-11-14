Wirtschaft Südkorea drittstärkstes Ausstellerland bei CES 2026

Südkorea bleibt auch in diesem Jahr drittstärkstes Ausstellerland bei der CES, der weltweit größten Fachmesse für Unterhaltungselektronik.



Das teilte der Branchenverband Korea Information & Communications Technology Industry Association (KICTA) am Freitag mit.



Für die Messe, die am kommenden Dienstag (Ortszeit) in Las Vegas beginnt, sind demnach 853 südkoreanische Unternehmen registriert. Das sind 17,2 Prozent weniger als im Vorjahr. Im Länderranking liegt Südkorea dennoch weiterhin auf Platz drei, hinter den USA und China.



Insgesamt sind laut KICTA rund 4.300 Unternehmen aus rund 160 Ländern angemeldet. 2025 waren es noch rund 4.800. Der Rückgang gehe vor allem darauf zurück, dass sich in diesem Jahr weniger Firmen aus Südkorea und China angemeldet hätten, so der Verband.



An der Spitze der Ausstellerliste stehen die USA mit 1.476 Unternehmen, gefolgt von China mit 942 und Südkorea mit 853. Dahinter rangieren Frankreich mit 160 sowie Taiwan mit 132 Unternehmen.



Die CES steht in diesem Jahr unter dem Motto „Innovators Show Up“. Zu den zentralen Themen zählen künstliche Intelligenz, Robotik und digitale Gesundheit.