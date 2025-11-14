Südkorea warnt vor neuer Bedrohung durch Nordkoreas Atom-U-Boot

Photo : YONHAP News

Südkorea stuft das nordkoreanische Projekt zum Bau eines Atom-U-Boots als neue Bedrohung ein.Das sagte der nationale Sicherheitsberater Wi Sung-lac am Freitag.Hintergrund sind zuletzt veröffentlichte Bilder aus Nordkorea, die den Bau eines entsprechenden U-Boots zeigen.Wi sagte, Seoul müsse zunächst genauer prüfen, über welche Fähigkeiten das U-Boot tatsächlich verfügt. Grundsätzlich müsse man jedoch davon ausgehen, dass ein solches System den Einsatz von Atomwaffen ermöglichen würde.Bereits die bloße Existenz eines Atom-U-Boots stelle eine neue Form der Bedrohung dar und erfordere entsprechende Gegenmaßnahmen, betonte Wi.In diesem Zusammenhang müsse Südkorea auch China überzeugen. Peking reagiere besonders sensibel auf die südkoreanischen Pläne für ein nuklear angetriebenes U-Boot, hieß es.Wi unterstrich zugleich, das Vorhaben verstoße nicht gegen den Atomwaffensperrvertrag (NPT) und werde auch gegenüber der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) keine Probleme aufwerfen.