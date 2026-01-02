Zum Menü Zum Inhalt

Suchen

Korean
Suchen

Deutsch

About KBS Go to KBS
Go Top

Wirtschaft

Kospi startet mit Rekord ins neue Jahr

Write: 2026-01-02 15:45:11

Kospi startet mit Rekord ins neue Jahr

Photo : YONHAP News

Der Leitindex Kospi ist mit einem Rekord ins neue Jahr gestartet.

Der Index beendete den Handel mit einem Plus von 2,27 Prozent bei 4.309,63 Zählern. Erstmals wurde damit die Marke von 4.300 Punkten übertroffen.

Bereits kurz nach dem Handelsstart um 10 Uhr hatte der Kospi einen neuen Höchststand im Tagesverlauf erreicht. Das Börsenbarometer konnte schnell um 0,37 Prozent auf 4.229,57 Zähler zulegen.

An der Börse in Seoul startete der Handel heute aufgrund der Feier zum Jahresbeginn eine Stunde später als gewöhnlich. Handelsschluss war aber wie gewöhnlich um 15.30 Uhr.

Liste

Die Redaktion empfiehlt

Close

Diese Webseite verwendet Cookies und andere Techniken, um die Servicequalität zu verbessern. Die fortgesetzte Nutzung der Webseite gilt als Zustimmung zur Anwendung dieser Techniken und zu den Richtlinien von KBS. Mehr >