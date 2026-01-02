Kospi startet mit Rekord ins neue Jahr

Photo : YONHAP News

Der Leitindex Kospi ist mit einem Rekord ins neue Jahr gestartet.Der Index beendete den Handel mit einem Plus von 2,27 Prozent bei 4.309,63 Zählern. Erstmals wurde damit die Marke von 4.300 Punkten übertroffen.Bereits kurz nach dem Handelsstart um 10 Uhr hatte der Kospi einen neuen Höchststand im Tagesverlauf erreicht. Das Börsenbarometer konnte schnell um 0,37 Prozent auf 4.229,57 Zähler zulegen.An der Börse in Seoul startete der Handel heute aufgrund der Feier zum Jahresbeginn eine Stunde später als gewöhnlich. Handelsschluss war aber wie gewöhnlich um 15.30 Uhr.