Nordkorea feuert ballistische Rakete ins Ostmeer ab

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat am Sonntagmorgen eine ballistische Rakete ins Ostmeer abgefeuert.Nach Angaben des Vereinigten Generalstabs (JCS) war es der erste Raketentest dieser Art in diesem Jahr und der erste seit dem Abschuss einer Kurzstreckenrakete am 7. November vergangenen Jahres.Der Abschuss erfolgte am Tag der Abreise von Präsident Lee Jae Myung zu einer viertägigen Staatsvisite in China auf Einladung von Xi Jinping.Vor dem geplanten Gipfeltreffen, bei dem auch Nordkoreas Denuklearisierung ein Thema sein dürfte, wird der Raketenstart als Machtdemonstration Pjöngjangs gewertet.Der Test erfolgte zudem kurz nach der Bekanntgabe von US-Präsident Donald Trump, wonach Venezuelas Präsident Nicolás Maduro durch eine militärische Operation gestürzt worden sei.