Präsident Lee trifft heute Chinas Präsident Xi zu Gipfelgespräch

Photo : YONHAP News

Präsident Lee Jae Myung trifft am heutigen Montag in Peking mit Chinas Staatspräsident Xi Jinping zu einem Gipfeltreffen zusammen.Lee traf am Sonntagnachmittag zu einem viertägigen Staatsbesuch in China ein.Die heutige Zusammenkunft ist das zweite Treffen von Lee und Xi. Sie hatten am 1. November am Rande des APEC-Gipfels im südkoreanischen Gyeongju ein Gespräch geführt.Beide Staatschefs wollen sich vor allem in Fragen wie Lebensunterhalt der Bevölkerung und Frieden näher kommen.Es wird erwartet, dass beide Präsidenten über die Sicherheitslage in Nordostasien, einschließlich der Frage der Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel, beraten werden.Lee wird voraussichtlich China zu einer aktiven Rolle in der Nordkorea-Frage aufrufen.Er betonte bei einem Treffen mit Koreanern, seinem ersten offiziellen Termin nach der Ankunft in China, China sei ein überaus wichtiger Kooperationspartner auf dem Weg zum Frieden und der Wiedervereinigung der koreanischen Halbinsel.