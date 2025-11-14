Nordkorea will Hyperschallraketen getestet haben

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat nach eigenen Angaben am Sonntag Hyperschallraketen getestet.Die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA berichtete am Montag, dass die Hyperschallraketen in Pjöngjang in nordöstliche Richtung abgefeuert worden seien. Sie hätten ihre Ziele in 1.000 Kilometern Entfernung im Ostmeer Koreas getroffen.Dem Bericht zufolge beaufsichtigte Machthaber Kim Jong-un die Übung vor Ort. Ohne etwas zu verheimlichen, zielten solche Aktivitäten klar darauf ab, die nukleare Abschreckung zu verbessern. Warum dies notwendig sei, zeigten die jüngste geopolitische Krise und komplizierte internationale Ereignisse, sagte Kim dabei.Die Nachrichtenagentur ging zwar nicht näher darauf ein, was mit „internationalen Ereignissen“ gemeint ist. Jedoch wird davon ausgegangen, dass sich Kim dabei auf den Luftangriff der USA auf Venezuela und die Festnahme des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro bezieht.