Fluss Han gefriert erstmals in diesem Winter

Photo : YONHAP News

Der Fluss Han ist inmitten der Kältewelle gefroren.Das Wetterbüro der Metropole Seoul teilte am Samstag mit, dass der Fluss erstmals in diesem Winter zugefroren sei.Zur Eisbildung auf dem Fluss Han, der durch Seoul fließt, kommt es gewöhnlich, wenn die Temperatur in der Hauptstadt an mehreren Tagen unter minus zehn Grad beträgt und der Wind sich legt.Die Tiefsttemperaturen in Seoul lagen vom 31. Dezember bis 3. Januar bei etwa minus zehn Grad.Zum Gefrieren des Han kam es sieben Tage früher als im Durchschnitt in den letzten Jahren (10. Januar) und 37 Tage früher verglichen mit dem letzten Winter. Damals wurde erst am 9. Februar 2025 die erste Eisbildung registriert.