„Squid Game“ Staffel 3 bei Critics Choice Awards ausgezeichnet

Photo : YONHAP News

Die koreanische Serie „Squid Game“ ist bei den Critics Choice Awards zum dritten Mal ausgezeichnet worden.Bei der 30. Preisverleihung der Critics Choice Awards am Sonntag (Ortszeit) in Santa Monica erhielt Staffel 3 der erfolgreichen Netflix-Serie den Preis für die beste fremdsprachige Serie.Die Preise vergibt der Verband Critics Choice Association (CCA), der aus über 600 Fernseh- und Filmkritikern und Journalisten in den USA und Kanada besteht. Geehrt werden jährlich die besten Filme und Fernsehproduktionen sowie Schauspielenden.Die erste Staffel von „Squid Game“ hatte bei der Verleihung 2022 als erste koreanische Produktion den Preis für die beste fremdsprachige Serie gewonnen. Hauptdarsteller Lee Jung-jae war als bester Schauspieler in einer Dramaserie geehrt worden.Im vergangenen Jahr war auch die zweite Staffel der Serie als beste fremdsprachige Serie ausgezeichnet worden.