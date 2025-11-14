Erhebung: Sympathie von Chinesen für Südkorea gestiegen

Photo : YONHAP News

Die Sympathie der Chinesen für Südkorea ist laut einem Bericht gestiegen.Entsprechende Erhebungsergebnisse wurden im Vorfeld des Staatsbesuchs von Südkoreas Präsident Lee Jae Myung in China veröffentlicht.Das Zentrum für Internationale Sicherheit und Strategie (CISS) der Tsinghua-Universität veröffentlichte jüngst den Bericht über die chinesische Auffassung von der internationalen Sicherheit 2025.Dem Bericht zufolge erreichte der Sympathiewert für Südkorea 2,61 von fünf möglichen Punkten. Der Wert ist von 2,10 bei der Erhebung vom Vorjahr um 0,51 Punkte gestiegen.Für die Ermittlung der Werte wurden im Juli und November letzten Jahres 2.000 Menschen ab 18 Jahren im Festland Chinas befragt.Der Zustimmungswert für Südkorea hatte bei der ersten Umfrage im Jahr 2023 bei 2,60 gelegen, ehe er 2024 auf 2,10 sank. Für den Anstieg im vergangenen Jahr spielte offenbar der Erholungstrend in den Beziehungen zwischen Südkorea und China eine Rolle.Unter den untersuchten führenden Ländern genießt Russland mit 3,48 die größte Sympathie der Chinesen. Dahinter folgen Großbritannien mit 2,92, die Europäische Union mit 2,86, der südostasiatische Staatenbund ASEAN mit 2,74 und Südkorea mit 2,61. Die USA kamen auf 2,38.