Pentagon: Noch keine Entscheidung über deaktivierte US-Hubschraubereinheit in Südkorea

Über das Schicksal einer neulich deaktivierten US-Luftkavallerieeinheit in Südkorea ist laut dem Kriegsministerium in Washington noch keine Entscheidung getroffen worden.Entsprechendes äußerte ein Pentagon-Beamter am Freitag (Ortszeit) zu möglichen Hintergründen für die Außerbetriebnahme des 5th Air Cavalry Squadron, 17th Cavalry Regiment (5-17 ACS) in Camp Humphreys, einem US-Militärstützpunkt in Pyeongtaek. Die Einheit verfügte über Apache-Kampfhubschrauber.Man äußere sich vor einer Entscheidung nicht zu Fragen der Struktur der Truppen, hieß es außerdem.Laut einem jüngst veröffentlichten Bericht des Forschungsdienstes des US-Kongress (CRS) wurde die in Camp Humphreys stationierte Truppeneinheit 5-17 ACS im Rahmen der Reform des US-Heeres am 15. Dezember letzten Jahres außer Betrieb gesetzt.