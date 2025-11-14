Zum Menü Zum Inhalt

Suchen

Korean
Suchen

Deutsch

About KBS Go to KBS
Go Top

Internationales

Pentagon: Noch keine Entscheidung über deaktivierte US-Hubschraubereinheit in Südkorea

Write: 2026-01-05 13:34:46Update: 2026-01-05 15:34:36

Pentagon: Noch keine Entscheidung über deaktivierte US-Hubschraubereinheit in Südkorea

Photo : YONHAP News

Über das Schicksal einer neulich deaktivierten US-Luftkavallerieeinheit in Südkorea ist laut dem Kriegsministerium in Washington noch keine Entscheidung getroffen worden.

Entsprechendes äußerte ein Pentagon-Beamter am Freitag (Ortszeit) zu möglichen Hintergründen für die Außerbetriebnahme des 5th Air Cavalry Squadron, 17th Cavalry Regiment (5-17 ACS) in Camp Humphreys, einem US-Militärstützpunkt in Pyeongtaek. Die Einheit verfügte über Apache-Kampfhubschrauber. 

Man äußere sich vor einer Entscheidung nicht zu Fragen der Struktur der Truppen, hieß es außerdem. 

Laut einem jüngst veröffentlichten Bericht des Forschungsdienstes des US-Kongress (CRS) wurde die in Camp Humphreys stationierte Truppeneinheit 5-17 ACS im Rahmen der Reform des US-Heeres am 15. Dezember letzten Jahres außer Betrieb gesetzt.
Liste

Die Redaktion empfiehlt

Close

Diese Webseite verwendet Cookies und andere Techniken, um die Servicequalität zu verbessern. Die fortgesetzte Nutzung der Webseite gilt als Zustimmung zur Anwendung dieser Techniken und zu den Richtlinien von KBS. Mehr >