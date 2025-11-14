„KPop Demon Hunters” gewinnt Critics Choice Awards

Photo : YONHAP News

Der Netflix-Animationsfilm „KPop Demon Hunters“ hat bei den Critics Choice Awards zwei Auszeichnungen erhalten.Der von der koreanisch-kanadischen Regisseurin Maggie Kang inszenierte Film wurde bei der 31. Preisverleihung am Sonntag (Ortszeit) in Santa Monica als bester Animationsfilm ausgezeichnet.Der Song „Golden“ aus dem Film wurde als bestes Lied geehrt.„KPop Demon Hunters“ setzte sich dabei gegen „Zootopia 2“ des Animationsgiganten Disney und „Elio“ von Pixar durch. Dies erhöht die Erwartungen an seine Auszeichnung bei den Academy Awards.