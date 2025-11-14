Präsident Lee würdigt Wiederherstellung von Beziehungen mit China

Photo : YONHAP News

Präsident Lee Jae Myung hat die Wiederherstellung der Beziehungen mit China als große Errungenschaft in letzter Zeit bezeichnet.In einem Beitrag in sozialen Medien schrieb Lee am Montag, dass Südkorea nach einer schmerzhaften Phase des diplomatischen Vakuums pausenlos daran gearbeitet habe, die Diplomatie zu normalisieren. In dessen Zuge habe Südkorea viele bedeutungsvolle Erfolge erzielt.Die vollständige Wiederherstellung der Beziehungen mit China, die lange Zeit stagniert hätten, könne als besonders große Errungenschaft bezeichnet werden, betonte er.Der Staatschef sagte jegliche staatliche Unterstützung zu, damit alle Auslandskoreaner tatsächlich wahrnehmen können, dass sie eng mit dem Vaterland verbunden seien. Er stellte zudem größere Bemühungen um institutionelle Ergänzungen in Aussicht, damit ihre Souveränität ohne irgendwelche Unbequemlichkeiten ausgeübt werden kann.Lee schrieb außerdem, er möchte nochmals seinen tiefen Respekt und seine Dankbarkeit gegenüber den Koreanern in China ausdrücken, die sich trotz schwieriger Umstände im Geist der Solidarität aufeinander verlassen und als starke Brücke zwischen beiden Länder fungiert hätten.Nach seiner Ankunft in Peking am Sonntag traf er in einem Hotel mit koreanischen Einwohnern zusammen.