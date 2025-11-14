Zahlreiche Unternehmenschefs kommen zu Korea-China-Wirtschaftsforum in Peking zusammen

Photo : YONHAP News

Anlässlich des Staatsbesuchs von Präsident Lee Jae Myung in China hat am Montag in Peking ein bilaterales Wirtschaftsforum stattgefunden.An dem Business Forum im Staatsgästehaus Diaoyutai nahmen viele Chefs koreanischer Großunternehmen teil. Unter ihnen waren der Vorsitzende von Samsung Electronics, Lee Jae-yong, der Vorsitzende der SK Group, Chey Tae-won, der Vorsitzende der Hyundai Motor Group, Chung Eui-sun, und der Vorsitzende der LG Group, Koo Kwang-mo.Auch auf chinesischer Seite waren viele Chefs führender Unternehmen anwesend. Zu den chinesischen Teilnehmern zählten Vizeministerpräsident He Lifeng, der Vorsitzende des Chinesischen Rates zur Förderung des internationalen Handels, Ren Hongbin, und der Vorsitzende der Siponec Group, Hou Qijun.Beide Seiten berieten über Möglichkeiten für eine Erweiterung des Austauschs.Der chinesische Vizepremier sagte, über 400 chinesische und koreanische Unternehmen würden beim Wirtschaftsforum in einem engen Austausch sein und zusammenarbeiten, um Potenziale zu erschließen und ein neues Niveau zu erreichen.