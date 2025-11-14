Neue Brücke zwischen Insel Yeongjong und Festland eingeweiht

Photo : YONHAP News

Eine dritte Brücke, die die Insel Yeongjong und das Festland Koreas miteinander verbindet, ist eröffnet worden.Auf der Insel vor der Westküste Südkoreas befindet sich der Internationale Flughafen Incheon, der größte Flughafen des Landes.Die Verwaltung der Freien Wirtschaftszone Incheon gab bekannt, dass die vorläufig als „Dritte Yeonryuk-Brücke“ benannte Brücke am Montag um 14 Uhr für den Verkehr freigegeben worden sei.Die Brücke verbindet den Stadtteil Yeonjong und die Cheongna International City in Incheon miteinander. Sie ist 4,68 Kilometer lang und hat sechs Fahrspuren. Auch ist die Brücke mit einem separaten Radweg und einem Gehweg ausgestattet. Für den im Dezember 2021 begonnenen Bau wurden 767,7 Milliarden Won (530 Millionen Dollar) eingesetzt.Die Aussichtsplattform auf dem Hauptpylon liegt 184,2 Meter über dem Meeresspiegel. Sie wurde als höchste Aussichtsplattform auf einer Meeresbrücke in das Guinness-Buch der Rekorde aufgenommen und vom in den USA ansässigen World Record Committee zertifiziert.