Südkorea erläutert China die Notwendigkeit der Einführung von Atom-U-Booten

Photo : YONHAP News

Südkorea hat China die Notwendigkeit der Einführung von Atom-U-Booten erläutert.Beim Gipfeltreffen am Montag sei ausreichend und ausführlich erläutert worden, warum Südkorea atomgetriebene U-Boote brauche.Das sagte der nationale Sicherheitsberater Wi Sung-lac nach dem Gipfelgespräch in Peking vor der Presse.Südkorea habe im Zuge der Diskussion über die Situation auf der koreanischen Halbinsel seine Position mitgeteilt. Es gebe keine besonderen Probleme bei Chinas Reaktion darauf, sagte er.Auch die Überarbeitung des Nuklearabkommens mit den USA und die Anreicherung und Wiederaufbereitung von Nuklearmaterial seien im Kontext von Frieden und Stabilität auf der koreanischen Halbinsel besprochen worden. Strittige Punkte habe es dabei nicht gegeben, hieß es.Der chinesische Staatspräsident Xi Jinping sagte zum Auftakt des Treffens, dass China und Südkorea „auf der richtigen Seite der Geschichte stehen müssten“. Diese Bemerkung wertete Wi als allgemeine Position, die China häufig vertrete.Nach weiteren Angaben des Sicherheitsberaters gab es zwar einen Meinungsaustausch über die internationale Lage, eine konfrontative Diskussion habe es zu den Themen Handelsprotektionismus, Konflikt zwischen den USA und China sowie Venezuela jedoch nicht gegeben.Zur Taiwan-Frage und dem Konflikt zwischen China und Japan sei lediglich die bisherige Position bestätigt worden. Südkorea sei keine neue Forderung unterbreitet worden, hieß es weiter.